ميسي يحقق أسوأ مركز له منذ 12 عاما

خسر ليونيل ميسي، نجم برشلونة، الصراع على الكرة الذهبية المقدمة من مجلة فرانس فوتبول، بعدما تم تتويج الكرواتي لوكا مودريتش، بالجائزة.



وأسفرت نتائج التصويت عن حلول الأسطورة الأرجنتيني في المركز الخامس، خلف مودريتش وكريستيانو رونالدو وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي.



وذكرت صحيفة "ماركا" أنه لأول مرة يخرج ميسي من أول 3 مراكز في ترتيب جائزة البالون دور، منذ عام 2006، ليحتل البرغوث أسوأ مركز له منذ 12 عاما.



ونقلت الصحيفة عدة تصريحات لنجوم كرة القدم قبل إعلان نتيجة الفائزين، حيث أكد فيسينتي ديل بوسكي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، أن الجائزة ستفقد قيمتها إذا لم يتواجد ميسي.



فيما أشار إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، إلى أن غياب ميسي سيكون غريبا بعض الشيء.



في المقابل تضامن الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم البلوجرانا، مع مواطنه، موضحا أن مودريتش كان الأفضل في أوروبا والعالم هذا العام.