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رياضة

السعيد وعبد الشافي في مهمة جديدة مع أهلي جدة أمام وفاق سطيف

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 10:06 ص
عبد الله السعيد وعبد
عبد الله السعيد وعبد الشافي
إسراء أشرف
يستضيف فريق أهلي جدة السعودي، الذي يلعب بين صفوفه الثنائي المصري، عبد الله السعيد ومحمد عبدالشافي، وفاق سطيف الجزائري، اليوم، الأربعاء، الساعة السادسة والنصف مساءً، على ملعب "الجوهرة"، ضمن منافسات إياب دور الـ 16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويسعى أهلي جدة في مباراة اليوم، للحفاظ على نتيجة الذهاب، من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية، بعدما تغلب على وفاق سطيف بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت بينهما، يوم 28 أكتوبر الماضي على ملعب "8 مايو".

ومن المنتظر أن الثنائي المصري عبد الله السعيد ومحمد عبد الشافي يقودان تشكيل أهلي جدة الأساسي أمام الفريق الجزائري.

وأعلنت لجنة حكام الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تعيين الحكم المصري جهاد جريشة لإدارة مباراة الأهلي السعودي ووفاق سطيف الجزائري.
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