شكري يلتقي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس الوزراء الكويتي، وذلك أثناء زيارته للعاصمة الكويتية لترأُس أعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة المُنعقدة خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجاري برئاسة وزيريّ خارجية البلديّن.





وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر العميق حكومةً وشعبًا للمواقف الحكيمة التي تتخذها الكويت الشقيقة تدعيمًا لمسار التوافق والعمل العربي المشترك بما يضمن الحفاظ على الأمن القومي العربي، واعتزاز مصر الكامل بالعلاقات الوثيقة المتميزة والأخوية بين البلديّن، وحجم الزخم الذي شهدته أطر التعاون الثنائي في شتى المجالات في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه صاحب السُمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.





وأضاف المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري أكد للشيخ جابر المبارك الحمد الصباح على حرص مصر للدفع قدمًا بمسار العلاقات الثنائية في كافة المجالات وتطويرها إلى أفاق أرحب وأوسع على نحو يعكس الخصوصية التي وصلت إليها العلاقات على المستوييّن الشعبي والرسمي، معربًا عن تطلعه لأن تسفر أعمال اللجنة المشتركة الحالية عن نتائج بناءة تُسهم في تحقيق طفرة نوعية في مسار العلاقات الثنائية في المجالات محل الاهتمام من البلديّن، ولما فيه خير ومصلحة الشعبيّن الشقيقيّن.





وفي ذات السياق، ثمّن الوزير شكري التقدم الذي تشهده العلاقات الثنائية لاسيما في ظل دورية انعقاد اللجنة المصرية الكويتية المشتركة باعتبارها المظلة الكبرى لإدارة وتطوير مختلف مجالات التعاون بين البلديّن، وكذا انعقاد الاجتماع الثالث لمجلس الأعمال المصري الكويتي في نوفمبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي.





وفي ذات السياق، استعرض الوزير شكري أبرز التطورات الاقتصادية وما حققته مصر من نتائج إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وأهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في كلا البلديّن.





ومن جانبه، أعرب رئيس الوزراء الكويتي عن اعتزازه بقوة ومتانة العلاقات بين البلديّن، وما وصلت إليه من مستويات متميزة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى تطلعه لتكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة لتطوير آفاق العلاقات المشتركة على كافة الأصعدة.



