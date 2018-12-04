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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 01:52 م
سقوط لوحة اعلانات
سقوط لوحة اعلانات
أحمد عبد العزيز
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، منذ قليل، أثر سقوط لافتة إعلانية من عقار بشارع أبو قير بمنطقة لوران شرق الإسكندرية عليهما، بسبب الطقس السيئ والرياح.

تلقى قسم شرطة أول الرمل، يفيد سقوط لافتة إعلانة بمنطقة لوران، على إثره انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية بمعداتهم إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة سقوط لافتة إعلانية تعلو محلات بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، ما أدى لمصرع شخص وإصابة آخر، تصادف مرورهما أسفل العقار.

تم نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف والمصاب إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية
مصرع شخص وإصابة آخر في سقوط لافتة إعلانية بسبب الطقس بالإسكندرية
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