جيش الاحتلال يكتشف نفقا لحزب الله يحتوي على خطوط كهرباء واتصالات

ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل ان جيش الاحتلال كشف عن نفق لجماعة حزب الله اللبنانية أكبر بكثير من ممرات حماس في غزة.، وفقا لوصف الجريدة العبرية



واعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن النفق الذي تم كشفه اليوم تم حفره من منزل في قرية كفر كيلا اللبنانية ويصل الى نحو 40 مترًا داخل الأراضي الإسرائيلية.



وأضاف إن النفق كان طوله 200 متر بعرض مترين ، وهو أكبر بكثير من معظم الأنفاق التي حفرتها جماعة حماس الإرهابية في غزة.



وفقا لجيش الدفاع الإسرائيلي، استغرق النفق أكثر من عامين لحفره - على الأرجح بسبب التضاريس الوعرة على طول الحدود - ويحتوي على خطوط كهرباء واتصالات.