جامعة بنها تبحث سبل التعاون مع جامعة إلينوى بشيكاغو

شارك الدكتور محمد محمدي غانم عميد كلية الطب البيطري بجامعة بنها، في المؤتمر التاسع والتسعين لأمراض الحيوان بمدينة شيكاغو الأمريكية.



وقام بزيارة الدكتور بيتر كونستابل عميد كلية الطب الطب البيطري بجامعة الينوي بأمريكا لبحث سبل التعاون المشترك في مجال التعليم والبحث العلمي، في إطار سياسة جامعة بنها للانفتاح والتعاون الدولي بما ينعكس على التصنيف الدولي وتطوير العملية التعليمية والبحثية.



وخلال الزيارة تم الاطلاع على مركز إنتاج المقررات الإلكترونية بالكلية، حيث تم الاطلاع على الوسائل التكنولوجية الحديثة لإعداد مقررات الطب البيطري وإمكانيات استوديو التصوير بما يساهم في بث المحاضرات والمقررات بطريقة التعلم المتزامن وغير المتزامن وكيفية إعداد وتقديم درجات علمية من خلال التعليم التفاعلي "أونلاين".