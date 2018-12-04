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التراس يشيد بإقبال الشركات العالمية المشاركة في معرض إيديكس 2018

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 03:33 م
الفريق عبد المنعم
الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع
كريم الخطيب - محمد إبراهيم
أشاد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، بأهمية إقبال الشركات العالمية المشاركة في المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"‬ بمركز مصر للمعارض الدولية، للتعاون مع مصر ثقة في مناخ الاستثمار ورغبة في التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مجالات الصناعات الدفاعية ومؤشرا قويا أننا نسير في الاتجاه السليم.

وأكد الفريق عبد المنعم التراس، أهمية إقامة معرض «إيدكس2018» الدولي علي أرض مصر، مما يعكس الثقة في إمكانياتنا وقدراتنا على تنظيم هذا الحدث الدولي بمشاركة كبرى الشركات الدولية في مجال الصناعات الدفاعية والتسليح.

ويأتي ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمعرض الذي شهد نشاطا مكثفا للفريق عبد المنعم التراس من خلال عدة لقاءات وبروتوكولات ومذكرات تفاهم مع كبرى الشركات العالمية بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه فى مصر والقارة الأفريقية، ويتضمن معروضات من أحدث المنظومات العالمية فى مجال التسليح والتقنيات المرتبطة بها، كما يعد ملتقى لكبرى قلاع الصناعات الدفاع الدولية من جميع أنحاء العالم بجانب الصناعات العسكرية المصرية إنتاج القوات المسلحة والشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع.

وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة «كلاريون العالمية» التى تعد أكبر منظم للمعارض العسكرية والأمنية على الصعيد الدولي، حيث شاركت فى تنظيم أكثر من 200 فعالية في القطاعات المختلفة، ويشارك في المعرض 373 جهة عارضة من صناع أنظمة الدفاع والأمن، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف زائر على مدار ثلاثة أيام، ويتضمن المعرض برنامجًا للمؤتمرات وبرامج لكبار الشخصيات.
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