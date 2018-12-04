المعادي يتصدرالجيزة وتعطل البنك الأهلي أمام الدخان بدوري القسم الثالث

انتهت منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة "الجيزة" ، وحقق فريق المعادي فوزا علي ابو النمرس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين ليصعد على قمة المجموعة .



وجاءت نتائج الجولة كالتالى :-



الشرقية للدخان 0-0 البنك الاهلي

الصعيد 1-1 العياط

كرداسة 0-0 جينيس

الطائرات 1-2 جولدي

الصف 1-2 6اكتوبر

ابوالنمرس 2-3 المعادي



ليكون الترتيب كالتالى



1- المعادي : 33 نقطة

2- جولدي :32

3- البنك الاهلي: 30 نقطة

4- أكتوبر : 26 نقطة

5- جينيس : 26

6- الشرقية للدخان : 24

7-حلوان : 20

8- ابو النمرس :19

9-الصف : 15

10 - الصيد : 12

11- الطائرات : 9

12- كرداسة : 9

13- العياط : 7