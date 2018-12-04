المعادي يتصدرالجيزة وتعطل البنك الأهلي أمام الدخان بدوري القسم الثالث

انتهت منافسات الجولة الـ 16 من مسابقة دوري القسم الثالث المجموعة الخامسة "الجيزة" ، وحقق فريق المعادي فوزا علي ابو النمرس بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين ليصعد على قمة المجموعة .
وجاءت نتائج الجولة كالتالى :-
الشرقية للدخان 0-0 البنك الاهلي
الصعيد 1-1 العياط
كرداسة 0-0 جينيس
الطائرات 1-2 جولدي
الصف 1-2 6اكتوبر
ابوالنمرس 2-3 المعادي
ليكون الترتيب كالتالى
1- المعادي : 33 نقطة
2- جولدي :32
3- البنك الاهلي: 30 نقطة
4- أكتوبر : 26 نقطة
5- جينيس : 26
6- الشرقية للدخان : 24
7-حلوان : 20
8- ابو النمرس :19
9-الصف : 15
10 - الصيد : 12
11- الطائرات : 9
12- كرداسة : 9
13- العياط : 7
وجاءت نتائج الجولة كالتالى :-
الشرقية للدخان 0-0 البنك الاهلي
الصعيد 1-1 العياط
كرداسة 0-0 جينيس
الطائرات 1-2 جولدي
الصف 1-2 6اكتوبر
ابوالنمرس 2-3 المعادي
ليكون الترتيب كالتالى
1- المعادي : 33 نقطة
2- جولدي :32
3- البنك الاهلي: 30 نقطة
4- أكتوبر : 26 نقطة
5- جينيس : 26
6- الشرقية للدخان : 24
7-حلوان : 20
8- ابو النمرس :19
9-الصف : 15
10 - الصيد : 12
11- الطائرات : 9
12- كرداسة : 9
13- العياط : 7