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أغلى شجرة عيد ميلاد فى العالم..فيديو

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 06:29 م
صدى البلد
كريم جمال
كشف المتحدث باسم شركة "برو أوروم" الألمانية بنيامين زوما، عن أغلى شجرة عيد ميلاد في العالم في مدينة ميونيخ الألمانية.

وبحسب سبوتنك، يبلغ ارتفاع الشجرة الميلاد 3 أمتار، ومزينة بعملات نقدية ذهبية، ويبلغ وزنها 63 كيلوجراما، مقابل 2.3 مليون يورو، وستظل الشجرة معروضة في دار "برو أوروم" للذهب في ميونيخ، حتى 15 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الشجرة استغرقت أكثر من ساعة ليتم كساءها بالذهب، بالتعاون مع دار سك النقود النمساوية، لتتفوق على الشجرة البرازيلية شالتى دخلت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية، بطول 85 مترا ووزن 540 طنًا، وإضاءتها بأكثر من 3 ملايين مصباح.

أغلى شجرة عيد ميلاد فى العالم..فيديو
أغلى شجرة عيد ميلاد فى العالم..فيديو
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