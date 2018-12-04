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رياضة

وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد العربي للتطوع لبحث تنفيذ عمل مشترك

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 08:17 م
صدى البلد
ريهام بكير
التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الثلاثاء، حسن بوهزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع، لبحث أوجه التعاون بين الاتحاد ووزارة الشباب والرياضة، وذلك بديوان عام الوزارة.

حضر اللقاء عبد الرازق المريسي الأمين العام للاتحاد العربي للتطوع، سامية حسين مستشار الاتحاد، علي حسن عضو الاتحاد، الدكتورة أمل جمال رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة، الدكتور عمرو حداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية.

تناول اللقاء بحث تنفيذ معسكر عربي مشترك بين الاتحاد العربي للتطوع ووزارة الشباب والرياضة في مطلع العام المقبل، بمشاركة الشباب المتميز من الدول العربية وشباب من جمهورية مصر العربية.
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