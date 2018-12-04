نجمة مسرح مصر تكشف تفاصيل شخصية جديدة عن حياتها وسر لقب ماما عضلات.. فيديو

قالت نجمة مسرح مصر دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، إن لقب ويزو أطلق عليها من المرحلة الإعدادية، وظل معها فى جميع المراحل الدراسية حتى وصلت لـ مسرح مصر وانضمت لفرقة الفنان أشرف عبد الباقى.



وأضافت خلال حوارها ببرنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة دى ام سي تقديم الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، أنها كانت فى مدرسة مشتركة وكانوا يطلقون عليها قبل المرحلة الإعدادية ولقب ويزو «ماما عضلات».



وأشار إلى أنها كانت تضرب زملاءها فى المراحل الدراسية وتضرب زملاءها فى مسرح مصر لأنهم مستفزون.



وكشفت أنها سمينة منذ الصغر لأنها تحب الأكل وليس لذلك علاقة بالجينات الوراثية.



يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، من كل أسبوع، عبر قناة "dmc"، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

