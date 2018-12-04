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فن

أحمد السبكي: عرض فيلم محمد حسين قريبًا

الثلاثاء 04/ديسمبر/2018 - 11:27 م
صدى البلد
سعيد فراج
شارك المنتج أحمد السبكي صورة له عبر حسابه الشخصي على انستجرام، ظهر فيها مع الفنان محمد سعد في كواليس فيلمه "محمد حسين"، وأكد "السبكي" على عرض الفيلم بدور العرض السينمائية قريبًا، ليأتي بالتزامن مع موسم نصف العام.

ويشارك فى بطولة الفيلم الفنان سمير صبري ومحمد ثروت ومي سليم وفريـال يوسف وبيومى فؤاد وويزو وحمدى الوزير، ومن إنتاج أحمد السبكي وتأليف الدكتور شريف عادل، وإخراج محمد على.

يذكر أن أحدث أعمال الفنان محمد سعد كان الجزء الأول من فيلم "الكنز" الذى شاركه فى البطولة محمد رمضان وأحمد رزق وهند صبرى وإخراج شريف عرفة وتأليف عبد الرحيم كمال.
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