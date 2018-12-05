وفد حوثي يصل ستوكهولم للمشاركة في مشاورات لإنهاء الصراع اليمني

أكدت وزيرة الخارجية السويدية، مارجوت وولستروم، أن وفدا حوثيا وصل إلى العاصمة، ستوكهولم، برفقة المبعوث الأممي، مارتن جريفيث، وسفير الكويت؛ للبدء في مشاورات حول اليمن.





وتوقعت الوزيرة، في تغريدة عبر "تويتر" أن الوفد الحكومي اليمني سيصل خلال الأوقات القليلة المقبلة، معربة عن أملها في أن هذه المشاورات تبدأ سريا كخطوة عاجلة تجاه إنهاء الصراع.





ومن جانبها، أوضحت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين أن وفدا حوثيا غادر على متن طائرة تابعة للخطوط الكويتية، من مطار صنعاء، برفقة جريفيث وسفير الكويت، من أجل المشاركة في هذه المشاورات التي ستنطلق غدا، الخميس.



