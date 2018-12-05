التراس ووزير الدفاع الكاميروني يبحثان تعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة‎

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية دعم وتعزيز التعاون مع الأشقاء الأفارقة، مشيرا إلى أن مشاركة وزير الدفاع الكاميروني وزيارته لجناح الهيئة العربية للتصنيع ، يؤكد علي عمق ومتانة العلاقات بين مصر والكاميرون وجميع الأشقاء الأفارقة.





وذكر التراس، خلال زيارة جوزيف بيتي أوسومو وزير الدفاع الكاميروني لمعرض إيدكس الدولي، أن وزير الدفاع الكاميروني أطلع علي الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية بالهيئة العربية للتصنيع حيث أبدي الجانب الكاميروني اهتمامه بمعدات الدفاع بالهيئة وخاصة معدات مكافحة الإرهاب، مؤكدا أننا على استعداد للتنسيق ونقل الخبرات في هذا المجال لدولة الكاميرون الشقيقة.





من جانبه أشاد أوسومو بقدرة مصر علي التصنيع في المجال العسكري، مؤكدا علي تقدير دولة الكاميرون للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وأننا نتطلع لتعزيز التعاون والتنسيق للجهود المشتركة بين البلدين.





وأشار وزير الدفاع الكاميروني، إلى أننا نواجه تحديات تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب مضيفا أننا بحثنا مع الهيئة العربية للتصنيع للتعاون في نقل الخبرات والتدريب في هذا المجال الحيوي.



