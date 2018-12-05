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رياضة

عصام عبد الفتاح يكشف أسباب رفض الجبلاية للتقدم لاستضافة أمم أفريقيا 2019

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:24 م
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن اجتماع الجبلاية أمس قرر فتح صفحة جديدة مع الجميع ، ولكن عقب اتخاذ إجراء رسمي ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، مشددا أن سيتم تفعيل عمل لجنة الانضباط والقيم وسيعاقب كل مخطئ خلال الفترة القادمة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج " كلام في الجون " مع ماركو مراد عبر أثير "ميجا اف ام"، أنه لا يجوز التجاوز في حق الحكام كل فتره مشددا ان الحكام المصريين اثبتوا تميزهم في الدوري التونسي. 

وأكمل أن أي تجاوزات للحكام مرفوض، مشددا أن هناك إجراء سيتم اتخاذه ضد عبد الحفيظ حيث أنه نظام ولابد أن يخضع له الجميع.

اما عن قرار مصر برفض التقدم للاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف لاستضافة كاس الامم الافريقية 2019، فأكد ان مصر قادرة على تنظيم البطوله ولكن المغرب سبق لها التقدم لاستضافة الملف.

و أكد ان المغرب دوله عربية لذلك قرر الاتحاد دعمها وعدم التقدم.
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