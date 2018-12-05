ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

ملامح الحمل تظهر على ميجان ميركل.. صور

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:28 م
صدى البلد
رشا عوني
بعد شهرين من إعلام نبأ حملها، بدأت ملامح الحمل تظهر بشكل واضح على ميجان ميركل دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، حيث ظهرت لأول مرة ببطن منتفخ في شهور حملها الأولى أمس أثناء مشاركتها للأمير هاري في زيارة كنيسة سانت لوك في تشيلسي.

وظهرت ميجان ببطن منتفخ على الرغم من أنها في شهور حملها الأولى، حيث من المتوقع أن تلد دوقة ساسكس في ربيع 2019، وفقًا لما أعلنه القصر الملكي بعد إعلان خبر حملها في شهر أكتوبر الماضي.

وخلال الأيام الأخيرة تم تداول أنباء عن مشادات بين ميجان ميركل وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، انتهت بقرار هاري وميجان بترك القصر الملكي والانتقال إلى العيش في منزل منفصل.
ملامح الحمل تظهر على ميجان ميركل.. صور
ملامح الحمل تظهر على ميجان ميركل.. صور
loading...

ترشيحاتنا

موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة بالدوري الممتاز

أمطار غزيرة تضرب مدن غرب مصر.. صور

القبض على عاطل اعتدى على طفل وصوره عاريا بالمنوفية

مانويل جوزيه..قوة وتاريخ الثعلب البرتغالي تعززان فرصه في قيادة الأهلي

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج الكحة عند الأطفال

ماني يترك الساحة لمحمد صلاح.. هل يتألق الفرعون في غياب أسد التيرانجا

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

عزومة رنجة من منة فضالي لفريق عمل قيد عائلي.. صور

فرنسا تحذر السترات الصفراء: سنغير موقفنا من ضريبة الثروة

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

موظف يهدد مديره بالقتل بسبب إجازة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟