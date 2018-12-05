ملامح الحمل تظهر على ميجان ميركل.. صور

بعد شهرين من إعلام نبأ حملها، بدأت ملامح الحمل تظهر بشكل واضح على ميجان ميركل دوقة ساسكس زوجة الأمير هاري، حيث ظهرت لأول مرة ببطن منتفخ في شهور حملها الأولى أمس أثناء مشاركتها للأمير هاري في زيارة كنيسة سانت لوك في تشيلسي.



وظهرت ميجان ببطن منتفخ على الرغم من أنها في شهور حملها الأولى، حيث من المتوقع أن تلد دوقة ساسكس في ربيع 2019، وفقًا لما أعلنه القصر الملكي بعد إعلان خبر حملها في شهر أكتوبر الماضي.



وخلال الأيام الأخيرة تم تداول أنباء عن مشادات بين ميجان ميركل وكيت ميدلتون زوجة الأمير ويليام، انتهت بقرار هاري وميجان بترك القصر الملكي والانتقال إلى العيش في منزل منفصل.