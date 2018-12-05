ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

سلة الأهلي يبدأ معسكر الإعداد لمواجهة الزمالك

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 01:30 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يبدأ الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر إعداد مغلق؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يومي الجمعة والسبت في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين.

وقرر طارق خيري المدير الفني للفريق دخول اللاعبين معسكر مغلق لفرض أكبر قدر من التركيز، في ظل أهمية المبارتين ، والسعي نحو الفوز بهما واستكمال المشوار في البطولة.

وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الكهرباء التي فاز بها في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.
loading...

ترشيحاتنا

شاهد.. حقيقة إلغاء فئة الجنيه وإنتاج نقود بلاستيكية

الغيابات تضرب الجونة قبل مواجهة الأهلي بالدوري الممتاز اليوم

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

العثور على حيوان غريب بسبب طفرة جينية

فرنسا تحذر السترات الصفراء: سنغير موقفنا من ضريبة الثروة

النائب العام يحيل المتهم باختطاف طائرة مصر للطيران إلى المحاكمة الجنائية

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

موظف يهدد مديره بالقتل بسبب إجازة

تطور طبي لحل مشاكل العقم.. ولادة أول طفل في العالم من رحم سيدة متوفية بالبرازيل

الأرصاد تكشف عن موعد تحسن حالة الطقس.. فيديو

الكاف يخمد فتنة استضافة بطولة الأمم الأفريقية 2019

بدون مضادات حيوية.. وصفات سريعة لعلاج الكحة عند الأطفال

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

محطة مصر تحصل على أفضل مجلة أجنبية في اليابان.. صور

مظاهرات عارمة تجتاح تل أبيب .. صور

طريقة تحويل الطاسة القديمة إلى تيفال

صدى البلد يكرم كابتن منتخب الإسكواش عقب إعلان اعتزالها .. صور

فيديو

طه بدوي: المنتجات العسكرية المصرية تخضع للمواصفات العالمية.. فيديو
سمير فرج يوضح 4 أوجه لاستفادة مصر من إقامة معرض إيديكس 2018.. فيديو
شاهد.. حملة تنظيف لشوارع باريس بعد أيام صاخبة من الاحتجاجات
الزراعة تزف بشرى سارة للمواطنين: انخفاض سعر الخضراوات قريبا جدا
شاهد.. جنازة رسمية لبوش في الكاتدرائية الوطنية بواشنطن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟