سلة الأهلي يبدأ معسكر الإعداد لمواجهة الزمالك

يبدأ الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء معسكر إعداد مغلق؛ استعدادا لمواجهة الزمالك يومي الجمعة والسبت في مباراتي ذهاب وإياب دور الثمانية من دوري المرتبط للمحترفين.



وقرر طارق خيري المدير الفني للفريق دخول اللاعبين معسكر مغلق لفرض أكبر قدر من التركيز، في ظل أهمية المبارتين ، والسعي نحو الفوز بهما واستكمال المشوار في البطولة.



وكان الفريق قد حصل على راحة لمدة 24 ساعة عقب مباراة الكهرباء التي فاز بها في إطار منافسات بطولة منطقة القاهرة.