حزب مستقبل وطن يدشن عددا من الفعاليات الخدمية بالمحافظات

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الفعاليات الخدمية للمواطنين، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم كافة وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء على مستوى الجمهورية، في عدد من محافظات مصر.





وقام حزب مستقبل وطن بالقاهرة بتنظيم احتفالية لتوزيع أجهزة تعويضية على بعض من ذوى الاحتياجات الخاصة بإحدى قاعات مركز شباب منشية التحرير بمنطقة عين شمس بمناسبة اليوم العالمى لذوى الاحتياجات الخاصة وأعلن عن توفير 15 وظيفة لهم.





ووزعت أمانة الحزب بالسيدة زينب حوالى 1000 بطانية على بعض الأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة، وقامت أمانة الحزب بالزيتون بتنظيم ندوة بعنوان "لا للإدمان " حول مخاطر تعاطي المخدرات بمشاركة بعض الأخصائيين فى مجال مكافحة الإدمان والصحة النفسية وذلك بمدرسة كلية السلام".





كما تم تنظيم زيارة لمقر كنيسة العذراء مريم بمدينة دمياط لتقديم التهانى الأنبا ماركوس لتنصيبه مطران لمحافظتى "دمياط وكفر الشيخ " ودير القديسة دميانة بالدقهلية بحضور بعض قيادات الحزب وأعضاء مجلس النواب.





ونظم حزب مستقبل وطن، بمحافظة المنيا، ندوة بعنوان "الشباب وبناء الوطن"، حول أهمية مشاركة الشباب فى الحياة السياسية، كما نظمت أمانة الحزب بالمحافظة ندوة، بقاعة "فرحة"، بمدينة المنيا، بمشاركة بعض الأخصائيين فى العلوم.





وحرص حزب مستقبل وطن، بمحافظة الغربية، على توزيع عدد 750 بطانية، على الفقراء والبسطاء، بمشاركة بعض قيادات الحزب والقيادات الشعبية والتنفيذية، وقامت أمانة الحزب بالمحافظة بتكليف وفد مشكل من قيادات الحزب، لتنظيم زيارة إلى دار "مجمع الهدى الخيرى للأيتام" و"الجمعية العامة لرعاية المسنين"، بمدينة طنطا لتقديم الدعم الكافى لمواجهة برودة الشتاء.



