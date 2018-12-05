وزير التعليم يتسلم جائزة تحدي الأمية من ولي عهد دبي

تسلم اليوم الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جائزة تحدي الأمية عن فئة الحكومات ، من الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم ولى عهد دبى.



جاء ذلك خلال انعقاد قمة المعرفة 2018 ، والتى تعقد على مدار يومين بمدينة دبى ، وجاء هذا التكريم في ضوء الجهود المبذولة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتحديث وتطوير منظومة التعليم قبل الجامعي في مصر وذلك في إطار المشروع القومى للتعليم.



جدير بالذكر أن القمة تشهد مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تطوير التعليم ما قبل الجامعى من رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية، وتعد القمة منصة سنوية دولية رائدة، تجمع تحت مظلتها نخبة من صناع القرار والأكاديميين والمختصين من جميع أنحاء العالم، يتم خلالها بحث ومناقشة أهم وأبرز القضايا المعنية بعمليات إنتاج ونشر وصناعة المعرفة وبناء مجتمعات قائمة عليها، وتسلط الدورة الخامسة للقمة الضوء على رؤية الإمارات 2021 لبناء اقتصاد تنافسى قائم على الاستثمار فى المعرفة، وداعم لمفاهيم الابتكار والإبداع وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة فى تعزيز رفاهية ورخاء الإنسان؛ لتأسيس جيل متميز من رواد الأعمال ضمن بيئة أعمال محفزة.



ومن المقرر أن تشهد القمة أيضًا تكريم الفائزين بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، والتى يتم منحها لمن حققوا إنجازات معرفية فى شتى المجالات، والفائزين بـتحدى الأمية بدورته الأولى، الهادف إلى محو أمية 30 مليون شاب وطفل عربى حتى عام 2030.