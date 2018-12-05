ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

القضية الفلسطينية والأوضاع بسوريا وليبيا واليمن فى مباحثات شكرى ونظيره الاردنى

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:06 م
صدى البلد
محمد وديع
عقد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم 5 ديسمبر الجاري بالقاهرة، مُباحثات ثنائية مع السيد أيمن الصفدي وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، تناولت مُجمل العلاقات الثنائية، وأبرز المُستجدات على الساحتين العربية والإقليمية.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن المُباحثات بين الجانبين تأتي في إطار حرصهما على الدفع بآليات التشاور والتنسيق في شأن مُجمل مجالات التعاون الثنائي من جانب، والقضايا الإقليمية محل اهتمام البلديّن من جانب آخر خاصة في ظل التحديات المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، والتي تستوجب بدورها الدفع بأطر التضامن والعمل العربي المشترك لمواجهتها وعلى نحو يُسهم في تحقيق أمن واستقرار المنطقة.

وأضاف المُتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد في بداية اللقاء لنظيره الأردني على الروابط الوثيقة والمتميزة التي تجمع بين البلديّن على كافة المستويات وفي مختلف المجالات، مشيرًا إلى أهمية ترسيخ أطر التعاون الثنائي على نحو يعكس خصوصية العلاقات بين البلديّن، ومنوهًا في هذا الصدد بحرص مسئولي البلديّن على دورية انعقاد اللجنة المشتركة باعتبارها المظلة الكبرى لتطوير مسار العلاقات الثنائية بما يلبي المصلحة المشتركة وآمال الشعبيّن الشقيقيّن.

ومن جانبه، ثمّن الوزير الصفدي الروابط المتينة التي تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، وما وصلت إليه العلاقات من مستويات متميزة على كافة الأصعدة، معربًا عن تطلعه لتطوير آفاق العلاقات المشتركة خلال الفترة المقبلة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وذكر حافظ في تصريحاته، أن مسار المُباحثات تطرق أيضًا إلى مُجمل وتطورات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها أبرز مستجدات القضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلًا عن جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، حيث أكد الوزيران على ضرورة ترسيخ التعاون الاستراتيجي بين الدول العربية لمواجهة الأزمات والتحديات التي تمر بها المنطقة.

وفي نهاية اللقاء، اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة من أجل وضع رؤية واضحة تحدد مسار الأهداف والمقاصد المشتركة على الصعيدين الثنائي والعربي.

القضية الفلسطينية والأوضاع بسوريا وليبيا واليمن فى مباحثات شكرى ونظيره الاردنى
القضية الفلسطينية والأوضاع بسوريا وليبيا واليمن فى مباحثات شكرى ونظيره الاردنى
القضية الفلسطينية والأوضاع بسوريا وليبيا واليمن فى مباحثات شكرى ونظيره الاردنى
loading...

ترشيحاتنا

الداخلية تعلن القبض على سفاح السويس ومعاونيه .. صور

بعد انسحاب قطر.. ترامب يوجه دعوة إلى دول منظمة أوبك

النائب العام يحيل رئيس نادي الصيد السابق للجنايات لتزويره الانتخابات

البنك المركزي يكشف تفاصيل ومواصفات العملات البلاستيكية الجديدة

وزير الخارجية الأردني: المعلومات عن صفقة القرن مازالت ناقصة..فيديو

عصام عبد الفتاح يفجر مفاجأة بشأن التحكيم المصري خلال الفترة القادمة

كوت ديفوار ترد على طلب الـ كاف بسحب تنظيم أمم أفريقيا 2021

حكاية طالب بالقليوبية استجاب السيسي لشكواه.. صور

الجالية المصرية بإيطاليا تشارك في تظاهرة أمام سفارة قطر

ليلى علوي وباسم سمرة يشهدان عرض الماء والخضرة والوجه الحسن بمراكش.. صور

طالب يتعدى على عضو هيئة تدريس جامعة أسيوط بـ مشرط

محمد يوسف يستقر على تشكيل الأهلي لمواجهة الجونة في الدوري الممتاز

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحضور بيريز.. ميسي ولاعبو برشلونة يحضرون جنازة رئيس النادي الكتلوني السابق

ليلى علوي وباسم سمرة يشهدان عرض الماء والخضرة والوجه الحسن بمراكش.. صور

للفوز بمسابقة أجمل قرية.. أهالي قلهانة الفيوم يطلقون مبادرة قريتنا أجمل

شاهد.. افتتاح معرض فاروق حسني في الكويت

حيل بسيطة لوضع المكياج بطريقة صحيحة.. صور

فيديو

أمنية عبدالقوي لـ صدى البلد: تعرضت لظلم كبير فى هذا البلد..فيديو
الرئيس يوجه بالاهتمام بقطاع النقل وسرعة تنقية قوائم البطاقات التموينية
الصفدي: أوامر ملكية بتقوية العلاقات مع الدول الإفريقية.. فيديو
وزير الخارجية الأردني: المعلومات عن صفقة القرن مازالت ناقصة..فيديو
فيديوجراف.. مودريتش .. الأفضل في العالم 2018 من الضياع للنجومية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟

هل توافق عى إنشاء هيئة قومية للتكافل الاجتماعي لمحاربة الفقر؟