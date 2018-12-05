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وزير الخارجية الأردني: المعلومات عن صفقة القرن مازالت ناقصة..فيديو

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 06:05 م
ايمن الصفدي
ايمن الصفدي
ندى فتح الله
قال ايمن الصفدي وزير الخارجية الأردني، أن المعلومات الخاصة بالخطة الامريكية لما يسمى بصفقة القرن ليست واضحة حتى الان.

وأشار "الصفدي" خلال المؤتمر الصحفي الذي يجمعة بنظيره المصري سامح شكري، إلى أن مواقف العرب ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، حيث نريد السلام الدائم والشامل لفلسطين.

وتابع "الصفدي" أنه لا يوجد تحقيق للسلام الكامل الا اذا حصل الفلسطينيون على حقوقهم كامله
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