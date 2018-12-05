فابريجاس يظهر للمرة الأولى أساسياً مع تشيلسي أمام وولفرهامبتون

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لفريق تشيلسي تشكيل فريقه أمام وولفرهامبتون فى المباراة التى تجمع الفريقين فى إطار الجولة 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وجاء تشكيل تشيلسي كالآتي:
حراسة المرمى: كيبا أريزابالاجا.
الدفاع: سيزار أزبيليكويتا، أندريس كريستينسن، أنطونيو روديجر، ماركوس ألونسو.
الوسط: سيسك فابريجاس، نجولو كانتي، لوفتوس تشيك.
الهجوم: ويليان، ألفارو موراتا، إدين هازارد.
ويحتل تشيلسي المركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 31 نقطة، فيما يتواجد وولفرهامبتون بالمركز الـ13 برصيد 16 نقطة.