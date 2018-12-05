المتحدث العسكري: وقعنا عددا من الاتفاقيات على هامش إيديكس 2018

قال العقيد أركان حرب تامر الرفاعى، المتحدث العسكري الرسمى باسم القوات المسلحة، إن المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية في مصر "إيديكس 2018" تم التنظيم له على أعلى مستوى، وحقق كل الأهداف المرجوة منه ونتائج أكثر من المتوقع.



وأكد "الرفاعى" أنهم وقعوا عددا من العقود ومذكرات تفاهم بالمعرض للقوات البحرية والقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وإدارة الإشارة وإدارة الحرب الإلكترونية، وكان من بعض مذكرات التفاهم والعقود بنود تسليح مشترك ونقل التكنولوجيا، والتسويق في الشرق الأوسط وإفريقيا بالكامل.



وأضاف "الرفاعي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" تقديم الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه كان هناك مذكرة للقوات البحرية مع شركة فرنسية للصناعات والخدمات البحرية لتنفيذ أعمال البناء والصيانة والتأمين الفني، وبالنسبة للقوات الجوية فتم توقيع عقد مع شركة فرنسية لتوفير التأمين الفني الخاص بالطائرات الرافال، وقائد قوات الدفاع الجوي قام بعمل اتفاقية لتوريد أجهزة رادار متطورة لصالح الدفاع الجوي، وكان هناك اتفاقية لتدبير معدات أرضية تعمل مع الأقمار الصناعية، وغيرها من الاتفاقيات لتدبير وتوريد معدات أرضية، وتوريد ذخائر، فضلا عن ثلاثة عقود أخرى مع شركة بلغارية لتوفير أجهزة مراقبة ليلية، وبالنسبة للحرب الإلكترونية تم توقيع عقد مع إحدى الشركات لتدبير وتطوير محطات إعاقة إلكترونية على هامش المعرض.



يشار الى ان مصر نظمت المعرض الدولي الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2018"، في الفترة من "3 - 5" ديسمبر الجاري بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.