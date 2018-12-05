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فن

أشرف عبد الباقى لـ صدى البلد: أسافر إلى السعودية للتحضير لعروض جديدة

الأربعاء 05/ديسمبر/2018 - 11:08 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
اعرب الفنان أشرف عبد الباقى عن سعادته بنجاح برنامجه الجديد "قهوة أشرف" والذى يعرض على احدى القنوات الفضائية مؤكدا على أنه مشغول فى الفترة الحالية بتصوير بعض الحلقات فضلا عن انشغاله فى التجهيز للعروض الجديدة من مسرح مصر.

وأضاف اشرف فى تصريح خاص لـ "صدى البلد" قائلا : استعد يوم الاحد المقبل للسفر الى السعودية من اجل عقد بروفات للتحضير الى مسرحيات جديدة هناك على ان يعود بعدها من اجل التحضير الى عروض مسرح مصر و عرض مسرحيته مع فرقته الجديدة.

يذكر ان الفنان أشرف عبد الباقى يعرض له حاليا على مسرح الريحانى مسرحية بعنوان "جريما فى المعادى .. مسرحية كلها غلط"" والتى يشارك فيها وجوه جديدة.
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