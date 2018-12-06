تعرف على حكام مباراة الزمالك والمصري اليوم بالدوري الممتاز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مباراته الصعبة أمام المصري البورسعيدي المؤجلة من الجولة الـ11 للدورى، اليوم، حيث من المقرر انطلاقها في تمام السابعة مساء بإستاد برج العرب.



وأعلنت لجنة الحكام الرئيسية برئاسة عصام عبدالفتاح أن المباراة سيديرها الحكم أحمد الغندور، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، ومحمد السعداوي حكمًا رابعًا، وكل من سعيد حمزة وصبحي العمراوي حكمًا خامسًا.



ويسعى الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى جروس ولاعبو الفريق الأبيض للفوز لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، حيث يتطلع أبناء الرداء الأبيض لمواصلة انتصاراتهم بالدورى التى تحققت فى المباريات الست الماضية من أجل الحفاظ على قمة المسابقة التى يحتلونها برصيد 32 نقطة من 13 مباراة حيث فاز فى 10 مباريات وتعادل فى 2 وخسر فى 1.