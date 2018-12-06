جامعة الإسكندرية تعلن تشكيل منسقين للارتقاء بتصنيفها عالميا

نظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور مختار يوسف، اليوم، ورشة عمل عن " أنظمة تصنيف الجامعات المختلفة" وذلك بكلية العلوم بالقاعة الزرقاء، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالجامعة.





وقال الدكتور مختار يوسف، إن جامعة الإسكندرية تسهم في إثراء البحث العلمي بمصر، حيث تنشر الجامعة نحو 23403 أبحاث علمية في المجلات المفهرسة عالميا.





وأضاف أن ورشة العمل تأتي في إطار إستعراض أنظمة تصنيف الجامعات المختلفة" للإرتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية من خلال وضع استراتيجيات واضحة تضمن تواجدها في التصنيفات الدولية ومنافستها للجامعات العالمية المتقدمة، لأن ذلك بدوره يسهم في مكانة مصر وريادتها التعليمية عالميا.





وأكد ""يوسف" أن الجامعة تركز على ربط الأبحاث العلمية بالخبراء والصناعة في الخطط البحثية لرسائل الماجستير والدكتوراة، مضيفا أن الدولة تعمل على تهيئة بيئة محفزة وداعمة للإبتكار في البحث العملي من خلال إقرار قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والإبتكار وقانون حيوانات التجارب وقانون المعايرة وقانون التجارب السريرية وقانون تمويل العلوم والتكنولوجيا والإبتكار.





كما أكد أنه تم عمل منظومة البحث العلمي ووضع الهيكل التنظيمي لها وتوضيح المهام وإزالة عنصر التضارب والتداخل ، وتحديد المسئوليات والصلاحيات .









فيما استعرض الدكتور أحمد يونس، مدير مكتب النشر ومسئول ملف التصنيف بالجامعة، التصنيفات المختلفة مثل "تصنيف شنغهاي" والذي يعد التصنيف الأكثر اعتمادا على مستوي العالم، ويتم اختيار وترتيب فقط أول 500 جامعة على مستوي العالم، ويعرف تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات، بـ "التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم” ((Academic Ranking of World Universities)، وتصنيف Webometrics ويعتمد على قياس أداء الجامعات من خلال مواقعها الالكترونية.



