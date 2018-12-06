تجديد ترخيص قناة الأهلى ٣ أشهر

تواصل لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعها المقبل، بحث تراخيص القنوات المقدمة إليها.



وتنظر اللجنة في 129 طلبًا لترخيص صحف ورقية وقنوات تليفزيونية ومواقع إلكترونية وطلبات تجديد تراخيص قنوات قائمة بالفعل.



وقال أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة التراخيص وافقت على تجديد ترخيص قناة "الأهلى" لمدة 3 أشهر لحين تقنين أوضاعها طبقا للقانون الجديد رقم 180 لسنة 2018.



وأوضح سليم، فى تصريحات صحفية، أن اللجنة نظرت أمس فى طلبات ترخيص 7 صحف مستقلة و4 قنوات تليفزيونية جديدة و8 طلبات لتجديد تراخيص قنوات قائمة بالفعل و110 طلبات لترخيص مواقع إلكترونية.



وأضاف أن عدد المواقع التى سددت الرسوم حتى الآن بلغ 86 موقعًا من بين الـ 110 مواقع.