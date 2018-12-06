السيسي يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة سيسكو سيستمز الأمريكية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، تشاك روبنز الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" الأمريكية الرائدة في مجال تصنيع معدات الربط الشبكي، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أعرب عن تقديره لنشاط شركة "سيسكو سيستمز" في مصر الداعم لمبادرات التحول الرقمي من خلال استثماراتها المتنوعة وللجهود التي تقوم بها لبناء قدرات الكوادر الشابة المصرية عن طريق نقل الخبرات التكنولوجية بما يتواكب مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة جميع خدماتها المقدمة للمواطنين والتي من شأنها الارتقاء بتلك الخدمات وتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.





كما أكد الرئيس استعداد مصر لتقديم الدعم للشركة الأمريكية لزيادة استثماراتها والتوسع في أعمالها في مصر بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل واستغلال كفاءة العنصر البشري المصري في المجالات الرقمية، خاصةً في قطاعات البحث والتطوير، بالإضافة إلى مساعدة الشركة على النفاذ إلى الأسواق الأفريقية بالنظر إلى روابط التعاون الثنائية الوثيقة التي تجمع مصر بدول القارة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو سيستمز" أكد من جانبه حرص الشركة على تطوير حجم استثماراتها وتعاونها مع مصر لإرساء دعائم التحول الرقمي، مستعرضًا أهم مبادرات الشركة في مصر على صعيد تنمية المهارات ذات الصلة من خلال مجموعة من الأنشطة كتوفير التدريب والخبرة الفنية للشباب والشركات الناشئة المحلية ودعم الابتكار وذلك بهدف إعداد كوادر مؤهلة علميًا وفنيًا على أعلى مستوى.



