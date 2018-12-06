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حوادث

ضبط 4763 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:23 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح - محمد صبرى
وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات مرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات ، وضبط المخالفين منهم.

أسفرت جهودها خلال 24ساعة فى مجال ضبط المخالفات المرورية المتنوعة، ومخالفات السرعة الزائدة عن ضبط 4763 مخالفة مرورية متنوعة ، من بينها 2009 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وفى مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وجهت الإدارة العامة للمرور عدة حملات بالتنسيق مع كافة إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية لضبط قائدى المركبات تحت تأثير المواد المخدرة بالتنسيق مع المُختصين بوزارة الصحة ، حيث أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 35 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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