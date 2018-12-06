خاص.. الشباب السعودي يكشف حقيقة التفاوض لضم تريزيجيه

كشف نادي الشباب السعودي، عن حقيقة الدخول في مفاوضات لضم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه"، جناح فريق قاسم باشا التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال مصدر بالمركز الإعلامي للنادي السعودي، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، إن إدارة الشباب لم تدخل في أي مفاوضات مع النادي التركي، لضم تريزيجيه خلال الفترة المقبلة.



وأكد المصدر أن التقارير التركية، التي أفادت صباح اليوم، بأن النادي السعودي قدم عرضًا مغريًا لشراء الفرعون المصري، ليس لها أساس من الصحة.



وكانت أشارت تقارير صحفية تركية، اليوم، الخميس، إلى أن إدارة الشباب ترغب في التعاقد مع تريزيجيه خلال الفترة المقبلة، مقابل 7 ملايين يورو، بالإضافة إلى راتب سنوي يصل إلى 4 ملايين يورو.



ويقدم محترفنا المصرري مستوى رائع مع قاسم باشا، منذ انضمامه إلى صفوفه قادمًا من أندرلخت البلجيكي.، وكان ضمن أفضل 5 لاعبين في تركيا الموسم الماضي، كما توج بلقب هداف فريقه في جميع البطولات بـ 16 هدفًا.



وشارك تريزيجيه مع الفريق التركي هذا الموسم في 14 مباراة، وتمكن من إحراز 5 أهداف وصنع مثلهما.