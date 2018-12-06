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برلمان

المفتى ووزير الأوقاف بدينية النواب الأسبوع المقبل

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 05:32 م
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد و ماجدة بدوى و محمود فايد
تشهد إجتماعات لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الإسبوع المقبل، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبدالستار، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن " إنشاء نقابة للإنشاد الديني".

كما تشهد اللجنة يوم الإثنين، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية"، بحضور وزير الأوقاف، ويوم الثلاثاءاستمرار نظر مشروع القانون المقدم من السيد النائب أ.د. أسامة العبد، و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن " تنظيم دار الإفتاء المصرية "(بحضور فضيلة المفتي شوقي علام، مفتي الديار المصرية).

وتشهد لجنة التضامن مناقشة طلب الإحاطة المقدم من السيد النائب محمد أحمد فؤاد، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.، وطلب الإحاطة المقدم من السيدة النائبة رشا عبدالفتاح رمضان، بشأن عدم صدور اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.، مشروع قانون مقدم من السيد النائب أيمن أبو العلا، وستين نائبًا آخرين، بشأن إنشاء الهيئة القومية للتكافل الاجتماعي.
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