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فن

محمد عبده يلتقي رابح صقر في العيد الوطني لمملكة البحرين

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:07 م
صدى البلد
سعيد فراج
يلتقي فنان العرب محمد عبده مع صقر الأغنية السعودية رابح صقر في حفلتين غنائيتين بالبحرين، يومي 15 و16 ديسمبر الجاري على التوالي، وذلك بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين.

كما طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، تذاكر حفل محمد عبده المرتقب على مسرح ‬مركز الشيخ ⁧‫جابر الأحمد الثقافي‬⁩‬ بدولة الكويت، وذلك بتاريخ 14 ديسمبر.

ويعد هذا أول حفل غنائي للفنان محمد عبده، بعد الوعكة الصحية التي أصابته خلال الفترة الأخيرة، واستلزمت رحلة علاج إلى فرنسا.

لم يكشف محمد عبده حتى الآن عن أي تفاصيل حول طبيعة المرض الذي يعاني منه، وما هي حالته الصحية له خلال الوقت الحالي، ما أثار حيرة جمهوره.

كانت آخر أعمال محمد عبده الفنية، أغنية "ماهو منك"، من كلمات: إبراهيم خفاجي، وألحان: سعود بن عبد المجيد.
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