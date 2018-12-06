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برلمان

حزب المحافظين يخاطب الأمم المتحدة رسميا بخصوص ليلانى فرحة

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 10:12 م
ليلاني فرحة
ليلاني فرحة
معتز الخصوصى
ندد المهندس على قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشئون الخارجية، خلال بيان للحزب بما جاء فى المؤتمر الصحفى على لسان مقررة الأمم المتحدة "للحق فى السكن" ليلانى فرحة قبيل مغادرتها مصر والتى تعمدت فيه التقليل من حجم المجهودات المبذولة من جانب الحكومة المصرية لتوفير السكن الملائم والبيئة الحياتية المناسبة ليس فقط لساكنى المناطق العشوائية إنما إمتدد ليشمل شرائح المجتمع المختلفة.

وذكر البيان، أن هناك خطة طموحة ضمن رؤية مصر 2030 القائمة على العدالة والإندماج الإجتماعى والمشاركة ذات نظام إيكولوجى متزن ومتنوع تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقيق التنمية المستدامة والإرتقاء بجودة حياة المصريين وما صاحبه من سعى المقررة الخاصة لإفتعال الأزمات منذ وصولها إلى القاهرة بالرغم من توفير كافة الإمكانيات لها من قبل الحكومة المصرية للقيام بعملها على الوجه الأكمل.

وشدد "قرطام" على أن قيام المقررة الخاصة بالتواصل مع قناة الجزيرة والمعروفة بدعهما الجلى للجماعات الإرهابية وعدائها لمصر بعد المؤتمر الصحفى إنما يلقى بظلال الشك على قدر المصداقية والإستقلالية الذى تتمتع به المقررة، خاصة فيما يتعلق بحيادية ونزاهة عمل موظفى الأمم المتحدة وما سيتضمنه تقريرها والذى سيتم تقديمه فى مارس 2019 لمجلس حقوق الإنسان فى الأمم المتحدة من تحليلات تصل إلى حد الإفتراءات وقلب الحقائق وما صاحبه من تهديدات بوقف تعامل المقررين الخاصين مع مصر مما يعد تجاوزا واضحا ويشير إلى تحامل غير مبرر.

وناشد "قرطام" الأمم المتحدة بفتح تحقيق فورى مع المقررة الخاصة التى حادت فيه بوضوح عن العمل المهنى والحيادى وهو أصل عمل تلك المنظمة الدولية والقيام بالتشهير على القنوات المعادية للدولة المصدر بحقها التقرير وهى مصر وهو ما يضفى بعد سياسى بغيض لآلية عمل الأمم المتحدة.

وطالب نائب رئيس الحزب للشئون الخارجية، بإيقاف المقررة عن القيام بمهام وظيفتها حتى انتهاء التحقيقات مع تنحيتها عن منصبها فى حالة ثبوت تجاوزها لمهام وظيفتها على نحو ما سبق توضيحه وذلك من خلال تقديم الحزب مذكرة رسمية للأمم المتحدة.
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