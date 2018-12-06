تعثر مفاوضات المصري للتعاقد مع مدرب الأهلي الليبي

تعثرت مفاوضات مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة سمير حلبية للتعاقد مع إيهاب جلال المدير الفنى لفريق أهلى طرابلس الليبي من أجل قيادة الفريق البورسعيدى خلال الفترة القادمة .



وتعذر حصول مجلس إدارة النادى المصرى على موافقة ايهاب جلال لقيادة الفريق وذلك نظرا لوجود شرط جزائى فى عقده مع النادي الليبي الى جانب عدم رغبته في تكرار تركه الفريق على غرار ما حدث عند قيادته إنبى فى السابق.



ويقود ايهاب جلال فريق أهلى طرابلس الليبي الأسبوع القادم أمام نظيره فريق نيو ستار دوالا الكاميروني ببطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".



وتلقى الفريق البورسعيدى خسارة امام الزمالك بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.



يذكر أن مجلس إدارة النادى المصرى سبق وأن أعلن عن استقدام مدرب برازيلى خلفا للعميد حسام حسن بعد رحيل التوأم إلى فريق بيراميدز.