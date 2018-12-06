كارمن سليمان تحيي حفل رأس السنة في التجمع الخامس

أعلنت الفنانة كارمن سليمان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن استعدادها لإحياء حفل غنائي بأحد فنادق التجمع الخامس، وذلك ليلة رأس السنة الميلادية 31 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن سلسلة حفلات العام الجديد 2019.



وكانت كارمن سليمان قد طرحت مع فرقة فابريكا المسرحية وعدد من نجوم الفن كليب جديد لأغنية "بنحب الحياة" على موقع يوتيوب، ضمن حملة توعوية عن مرض القولون التقرحي المزمن المعروف بداء "الكرون".



شارك فى الكليب الخاص بالحملة التوعوية مع كارمن و فرقة فابريكا الفنان مراد مكرم والفنان خالد منصور والنجمة مريم الخشت ومقدم البرامج شريف نور الدين والمذيعة يارا الجندي والنجمة الشابة رنا خليل والغواص العالمى أحمد جبر ومؤسس حركة كايرو رانرز إبراهيم صفوت والمدون عمرو الأعور.