ميليشيات الحوثي تقصف مركز سيتي ماكس التجاري في الحديدة اليمنية وتدمره بالكامل

قصفت ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم الخميس، بالمدفعية وبشكل مكثف مركز سيتي ماكس التجاري في مدينة الحديدة.



وقالت مصادر محلية - لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - "إن الميليشيات الحوثية قصفت بقذائف الهاون والمدفعية مركز سيتي ماكس والذي أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل".



وأضافت المصادر "أن المركز التجاري كان يحتوي على بضائع تجارية تقدر بعشرات مليارات الريالات".



وكانت ميليشيات الحوثي قد استهدفت، يوم أمس الأربعاء، عددًا من منازل المدنيين بقذائف الهاون وبشكل عشوائي في مديرية التحيتا، وسقطت القذائف على عدد من المنازل، ما تسبب بتدميرها بشكل كلي والحق أضرارًا مختلفة بمنازل أخرى، وكاد القصف الحوثي الهمجي أن يتسبب بإنهاء حياة أسرة بالكامل، بعدما قصف الحوثيون منزل الأسرة عقب نزوحها من المنزل بساعة واحدة.



وفي السياق ذاته، أسفر القصف الحوثي بقذائف الهاون والمدفعية عن تدمير وتضرر عدد من المنازل ومحتوياتها بأضرار جسيمة في الأحياء الشعبية بمديرية حيس، كما تسبب القصف الحوثي بحالة من الذعر بين أوساط المواطنين العُزل من نساء وأطفال.



وسجلت جرائم استهداف الحوثيين للأحياء الشعبية السكنية ومنازل المواطنين ودور العبادة والأسواق العامة في الحديدة، خلال الفترة الماضية، سقوط عشرات الضحايا الأبرياء من المدنيين وتشريد العائلات من منازلها.