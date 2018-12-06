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أخبار البلد

محي عبيد يزف بشرى للصيادلة عن عودة التكليف

الخميس 06/ديسمبر/2018 - 11:38 م
صدى البلد
محمد غالي
حضر الدكتور محي الدين عبيد، نقيب عام صيادلة مصر، ورئيس إتحاد الصيادلة العرب، اجتماع الإرادة المركزية لشئون الصيادلة بوزارة الصحة، وتم مناقشة إعادة تكليف عدد من الصيادلة الذين تم إلغاء تكليفهم السنوات الماضية دفعات (2013، 2014، 2015 ، 2016). 

وأكد نقيب صيادلة مصر، أن عدد الصيادلة الذين تم عودة التكليف لهم مرة أخرى 14 صيدليا، ومنهم الصيدلى على فرحات محمد دفعة 2013، والصيدلانية مي زكريا محي الدين دفعة 2014 والصيدلي إبراهيم أحمد محمد دفعة 2015، والصيدلي محمود جلال محمود دفعة 2015،  والصيدلي محمود عبد الجليل دفعة 2015، بالإضافة إلى إعادة تكليف 9 صيادلة من دفعة 2016.

وأضاف نقيب عام الصيادلة، أن النقابة تبذل قصارى جهدها على مدار اليوم لخدمة جموع الصيادلة، وتذليل كافة العقبات التى تواجههم، بالإضافة إلى العمل على تدريبهم وتطويرهم.
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