مصطفى يونس يفجر مفاجأة حول تعاقده مع المصري.. فيديو

أكد مصطفى يونس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي أنه لا يوجد عقد بينه وبين نادي المصري البورسعيدي على أنه مدير فني للفريق الأول، ولكنه مازال متعاقدا معه على أنه مدير للكرة.



وأضاف يونس خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي زكريا ناصف في برنامج الماتش المذاع على فضائية صدى البلد، أن الوقت كان ضيقا ولم يسمح بإبرام تعاقد على المسمى الجديد بالإدارة الفنية.



وأشار يونس إلى أنه، لن يتوقف في تقويم الفريق البورسعيدي في الفترة المقبلة إلا أن يتم إقالته من مجلس الإدارة الذي تم التعاقد معهم بكلمة أكبر من أي عقد.