حكم الذكر والتسبيح الصامت

ورد سؤال للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه: "عندما أسبح يجري التسبيح على قلبي ولكن دون خروج صوت، فهل يشترط أن يصاحب التسبيح صوت وحركة للشفتين؟".





وقال عويضة في إجابته على السؤال خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على فضائية " الناس"، إنه يكفي للمسلم أن يجري التسبيح على قلبه، حتى لو لم ينطق بلسانه، لافتا إلى أن بعض العلماء قالو لابد أن يسمع الإنسان صوته بالتسبيح، لأن الجهر عند التسبيح وذكر المولى عز وجل يطهر الأذن ويقوي العقل والقلب .



