افتتاح الدورة الثلاثين لمعرض الأهرام العقاري بدبي بحضور وزير التعليم العالي.. صور

افتتح معرض الأهرام العقاري بفندق جى دبليو ماريوت الديرة بإمارة دبي فى دورته الثلاثين والذي يقام تحت شعار "بيتك.. حلمك .. استثمارك"، والذي يضم نخبة من المطورين العقاريين المميزين الذين يقدمون فرص حقيقية للاستثمار والتملك.



جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة وأعضاء القنصلية المصرية بدبى والدكتور يونان إدوارد الوزير المفوض التجارى رئيس المكتب التجارى والاقتصادى ومحمد المغربى القنصل التجاري وعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين.



ويعتبر المعرض تجسيدا مميزا لما يحدث من عمران وتعمير على أرض مصر التى أثبتت أنها من أكثر البلدان جذبا للاستثمار العقارى تماشيا مع دعوة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتصدير العقار المصرى خاصة بعد ما حققته الشركات العقارية المصرية والعربية من نجاحات بإقامة العديد من المشروعات التى تلبى احتياجات شرائح المجتمع من سكن ومصيف وتجارى وإدارى.



وقال حسن حزين مدير عام وكالة الأهرام للإعلان إن المعرض هذا العام يضم مجموعة من أفضل الشركات والمشروعات العقارية التى تقدم عروضا وتسهيلات مميزة وفرص للاستثمار فى العديد من المناطق منها (العاصمة الإدارية الجديدة – التجمع الخامس – مدينة 6 اكتوبر – مدينة نصر – الاسكندرية - الساحل الشمالى – المعادى – الشروق – العين السخنة)، لافتا إلى أن الأهرام دائما ما تؤكد حرصها على اختيار الشركات العارضة لما تتمتع به من ثقة ومصداقية لدى أطراف السوق.



وأكد إيهاب الشرقاوى مدير إدارة المعارض والمؤتمرات المنظمة لمعرض الأهرام العقارى أن المعرض هذا العام يقدم بالاضافة إلى التنوع فى المناطق تنوعا فى المعروض من حيث الغرض والمساحة ويلبى جميع الاحتياجات لشرائح المجتمع المختلفة، لافتا إلى أن هذا الوقت هو الأمثل لامتلاك العقار سواء للسكن أو للاستثمار.



وتابع قائلا: "قريبا سيتم الإعلان عن خطة المعارض الخاصة بمؤسسة الأهرام للعام القادم والتى ستتيح العديد من الفرص لتسويق المنتج العقارى المصرى فى مصر وأوروبا والدول العربية".