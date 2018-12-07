محافظ الإسكندرية يشارك في تنظيف حديقة الشلالات .. صور

أطلق الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، اليوم، الجمعة، مبادرة "بإيدينا" والتي تهدف لتنظيف الحدائق والمناطق الأثرية من خلال المشاركة المجتمعية والشباب، حيث تقام تحت رعاية المحافظة.



بدأت فاعليات المبادرة بتنظيف حديقة الشلالات البحرية والقبلية بحضور عدد كبير من المتطوعين، وإشراف حي وسط وشركة نهضة مصر والجهات المعنية.



وشارك المحافظ بنفسه في عمليات تنظيف الحديقة من القمامة وأوراق الشجر، مؤكدا على دعوته جميع الشباب السكندري للمشاركة في تنظيف مدينتهم وإعادتها لرونقها.



يأتي هذا فيما أعلنت منطقة آثار الإسكندرية على لسان رئيسها محمد متولي، عن ترحبيها بالمبادرة التي بدأت بتنظيف منطقة الشلالات والتي تضم عدد كبير من المباني الآثرية.