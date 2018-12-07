ياسمين علي تنشر صورة لها أثناء أداء العمرة..وتعلق: الحمد لله

أدت المطربة ياسمين علي، مناسك العمرة ، ونشرت عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورتها فى الحرم المكى، معلقة عليها :"الحمد لله".



أعلنت المطربة ياسمين علي والمطرب الملحن والشاعر اللبناني سليم عساف، مؤخرا، عن طرح البوستر الدعائي لأغنية "ملاك وشيطان" وهي دويتو يجمع بينهما لأول مرة، ويستعدان لإطلاقه قريبا.



كانت المطربة الشابة ياسمين على، طرحت فيديو كليب جديدا يحمل عنوان "يا بتاع الورد" على موقع "يوتيوب" والذى لاقي نجاحا ملحوظا.



