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تعرف على آراء الفتيات في جذب العريس بالطاقة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:03 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
عرض برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، تقديم الإعلاميات ليلى عز العرب، سالي حماد وياسمين فهمي، تقرير فيديو من الشارع المصري لاستطلاع آراء الفتيات حول "قانون جذب العريس بالطاقة".

وأوضحت إحدي الفتيات، أنها قرأت في كتاب "The secret" عن قانون الجذب والطاقة التي تسخر المواقف والأحداث لخدمة قصة حب، مؤكدة أن هناك العديد من القصص تثبت صحة تلك النظرية.

وأشارت إحدى السيدات، إلى أن الفتيات تفضل الارتباط بقانون الجاذبية، مؤكدة أن ميولها تجاه الشخص هو ما يوحي بتسهيل الظروف والتقارب بينهما.
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