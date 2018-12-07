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تعليم

جامعة عين شمس تقدم تدريبات للطالبات لردع المتحرشين

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 05:25 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قالت الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، إن الوحدة تم إنشاؤها كدعم من الجامعة للمرأة والحريات داخل الحرم الجامعي، مشيرا إلى أن رسالة الوحدة أصبحت شاملة للطلاب والطالبات، ولا تقتصر على مواجهة العنف ضد المرأة.

وأضافت الهلالي، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد» أن معظم الحالات التي تقدمت بشكاوى للوحدة كانت حالات تحرش خارج الحرم الجامعي، إلا أن الوحدة استقبلت شكاوى من طالبات لتعرضها لتحرش لفظي داخل الحرم الجامعي، على يد طالب أو عضو هيئة تدريس.

وأوضحت مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش بجامعة عين شمس، أن حالات التحرش تقتصر على المعاكسات اللفظية، أو إيحاءات أو كلمات خارجة، ولم يتقدم أي طالبة أو موظفة بحالة تحرش جسدي، منذ إنشاء الوحدة، مشيرة إلى أن الوحدة تدعم المتقدمين بالشكوى نفسيا، وترسل خطابات للكليات لتحذير الشخص محل الشكوى، سواء طالب أو عضو هيئة تدريس، وإذا كرر الشخص نفس الفعل يتم تحرير شكوى رسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكدت أن الوحدة لها منسق في كل كلية من موظفي رعاية الشباب، ومنسق من أعضاء هيئة تدريس بكل كلية، مشيرة إلى أن الوحدة لا تستهدف إعلان أرقام بعدد حالات تحرش داخل الجامعة، بل تحقيق الردع لظاهرة التحرش، مشيرة إلى تميز وحدة مناهضة العنف بجامعة عين شمس، بتقديم تدريبات «الويندو» للطالبات، للدفاع عن النفس، من خلال مدربين معتمدين من الهيئة الألمانية، موضحة أنه يعقد تدريب مكثف لمدة أسبوع للطالبات، وهو تدريب نفسي وجسدي، عن كيفية استخدام نظرة العين، ومستوى الصوت، لإبراز قوة المرأة، وقدرتها على ردع أي شخص يحاول التحرش بها.

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