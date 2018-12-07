سورية تضع مولودها بعد تحريرها من قبضة داعش وتسميه فرج.. فيديو

عرضت فضائية "روسيا اليوم"، تقريرا يرصد تمكن قوة خاصة من قوات سوريا الديمقراطية من تحرير المئات من المدنيين في بلدة هجين، من قبضة تنظيم داعش الإرهابي.



وأوضح التقرير، أن تحرير مئات المدنيين من قبضة داعش يسرع من وتيرة القضاء على عناصر التنظيم الإرهابي.



وأشار التقرير، إلى أن القدر دفع إحدى السيدات السوريات إلى وضع مولودها أثناء فرارها وتحريرها من قبضة داعش، وأطلقت عليه اسم «فرج» تيمنا بهروبها من قبضة التنظيم الإرهابي، قائلة: "شوفنا عذاب كثير على يد عناصر داعش".

