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برلماني: الزواج الإلكتروني بحضور المأذون مع العروسين وليس عن بعد.. فيديو

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 07:51 م
محمد فؤاد
محمد فؤاد
هاني حسين
قال محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن مصر بها 4600 مأذون على مستوى الجمهورية، وإذا كانت الدولة قادرة على تطبيق نظام التعليم بالتابلت على طلاب الثانوية، فلا يوجد ما يعوق تطبيق مقترح الزواج الإلكتروني.

وأضاف "فؤاد" في حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، قائلا: "تكلفة تطبيق مقترح الزواج الإلكتروني يتكلف 50 مليون جنيه، ونحن لدينا 50 ألف حالة زواج و25 ألف حالة طلاق في الشهر".

وأكمل: "يمكن تطبيق المقترح على مراحل في كل محافظة على حدة؛ للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال مقترح الزواج الإلكتروني والمأذون بالتابلت".

وتابع: "المقترح يستهدف تنظيم عمل المأذونين، والوثيقة الورقية لن تنتهي حتى بتطبيق المقترح، وأكد أن مقترح الزواج الإلكتروني يعتبر ميكنة لعمل المأذون، وسيكون المأذون متواجدا مع العروسين لعقد القران ولن يتم عقد القران عن بعد أو إلكترونيا، كما فهم البعض".
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