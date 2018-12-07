محمد اللقاني: حصلت على ثاني العالم في الكاراتيه بالكرسي المتحرك

قال محمد اللقاني، بطل ثاني العالم في الكاراتيه لمتحدي الإعاقة، إنه تعرض لحادث سيارة عام 2000 مما أصابه بشلل في ساقية، وقد دفع بنفسه للعلاج لسنوات عدة قبل أن يتم إدراج الكاراتيه ضمن بطولات متحدي الإعاقة الرياضية.



وأضاف اللقاني خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع علي فضائية صدى البلد، أن لعبة الكاراتيه تعتمد بشكل كامل على توازن الساقين وقوتهم، مما سبب له مشكلة خلال تعلمها نظرا لبقائها على الكرسي المتحرك.



وتابع: أنه اضطر استبدل ساقية بالكرسي حتى يتمكن من لعبة رياضة الكاراتيه، من خلال مجموعة من التمرينات الرياضية الخاصة برفع اللياقة البدنية.



وأشار بطل الكاراتية، إلي أنه حصل علي العديد من البطولات المصرية والدولة في لعبة الكاراتيه الرياضة وهو على الكرسي المتحرك.