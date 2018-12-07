ديربي إيطاليا .. رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام انتر ميلان

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني لنادي يوفنتوس، تشكيلة فريقه لمباراة ديربي إيطاليا أمام انتر ميلان والتى تقام بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الإيطالي.



وجاء تشكيل يوفنتوس كالتالى:

حارس: تشيزني.

الدفاع: خوو كانسيلو - جورجيو كيلليني - ليوناردو بونوتشي - دي تشيليو

الوسط: بلايس ماتويدي - ميراليم بيانتش - بنتانكور

الهجوم: باولو ديبالا - ماريو ماندزوكيتش - رونالدو



بينما جاء تشكيل انتر ميلان كالتالي :

حارس: سمير هندانوفيتش

الدفاع: كوادو أسامواه - ميراندا - اشكرينيار - فيرساليكو

الوسط: بوليتانو - جاليارديني - بروزوفيتش - إيفان بيرزيتش - جواو ماريو

الهجوم: ماورو إيكاردي