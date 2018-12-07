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أخبار البلد

الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:59 م
الهلال الأحمر الإماراتي
الهلال الأحمر الإماراتي
يصل 73 جريحا يمنيا إلى القاهرة، مساء اليوم، الجمعة؛ لتلقي العلاج بأحد مستشفيات القاهرة؛ إذ يتكفل الهلال الأحمر الإماراتي بعلاجهم.

وتصل أول مجموعة من الجرحى اليمنيين، اليوم، لتلقي العلاج في مصر؛ في إطار بروتوكول تعاون بين الحكومة الإماراتية- متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي-، وبين مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.

ويبلغ عدد الجرحى اليمنيين 73، بينهم 11 حالة حرجة، كما يرافقهم 51 من أسرهم، ووفد من الهلال الأحمر الإماراتي.
الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة
الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة
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