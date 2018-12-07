الهلال الأحمر الإماراتي يتكفل بعلاج 73 جريحا يمنيا في القاهرة

يصل 73 جريحا يمنيا إلى القاهرة، مساء اليوم، الجمعة؛ لتلقي العلاج بأحد مستشفيات القاهرة؛ إذ يتكفل الهلال الأحمر الإماراتي بعلاجهم.



وتصل أول مجموعة من الجرحى اليمنيين، اليوم، لتلقي العلاج في مصر؛ في إطار بروتوكول تعاون بين الحكومة الإماراتية- متمثلة في الهلال الأحمر الإماراتي-، وبين مستشفى السعودي الألماني بالقاهرة.



ويبلغ عدد الجرحى اليمنيين 73، بينهم 11 حالة حرجة، كما يرافقهم 51 من أسرهم، ووفد من الهلال الأحمر الإماراتي.