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رياضة

تدريبات استشفائية للاعبي الإسماعيلي استعدادا للرجاء

الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:51 م
صدى البلد
نور عادل
خاض لاعبى الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، تدريبات استشفائية داخل صالة الجيمانزيوم بمقر إقامة الفريق بالمغرب.

حرص الجهاز الفنى للدراويش بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، على إقامة مران خفيف خوفًا من تعرض لاعبيه للاجهاد نظرًا لمشاقة السفر من محافظة الإسماعيلية حتى الدار البيضاء.

ويتواجد الإسماعيلى فى مدينة الدار البيضاء بداية من اليوم ـ الجمعه ـ إستعدادًا لملاقاة الرجاء مساء الثلاثاء المقبل فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال.
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